Завтра почнеться тріалог органів ЄС з приводу надання безвізу Україні

Обговорення має стати початком прийняття візової лібералізації.

Розгляд безвізу для України розпочнеться 28 лютого siaivo / Depositphotos

Завтра Європейський парламент,і Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні. Прогнозується, що після проведення переговорів почнеться процедура імплементації, і через кілька місяців безвізовий режим набуде чинності, повідомляє " Укрінформ ".

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".