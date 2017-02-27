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Завтра почнеться тріалог органів ЄС з приводу надання безвізу Україні

27 лютого в 15:50

Обговорення має стати початком прийняття візової лібералізації.

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Розгляд безвізу для України розпочнеться 28 лютого
siaivo / Depositphotos
Завтра Європейський парламент, Єврокомісія і Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні. Прогнозується, що після проведення переговорів почнеться процедура імплементації, і через кілька місяців безвізовий режим набуде чинності, повідомляє "Укрінформ".

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Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила регламент надання безвізового режиму для Грузії.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Рада Україна Єврокомісія Шенген безвізовий
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