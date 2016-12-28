Заводу Порошенка можуть дозволити експорт та імпорт зброї

Підприємству пропонується надати право на експорт та імпорт до 1 червня 2018 року.

Заводу Порошенка пропонується надати право на експорт та імпорт до 1 червня 2018 року Сайт президента України

Кабінет міністрів має намір розглянути на черговому засіданні 28 грудня та планує надати ПАТ "Завод "Ленінська кузня" право на експорт та імпорт зброї.

Згідно з проектом постанови уряду, підприємству пропонується надати право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період - до 1 червня 2018 року, передає "Українські новини".

"Уряд Порошенка на сьогоднішньому засіданні планує надати заводу Порошенка право продавати системи озброєнь закордон. Ідеться про "Ленінську кузню", яка, до речі, так і не змінила назву на людянішу. Далі зброю закордон продаватиме "Рошен"? Як же ж не йметься поторгувати, навіть під час війни, аж слина тече", - написав лідер партії "Громадянська позиція", колишній міністр оборони Анатолій Гриценко в Facebook.

Українські новини

Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал", раніше відомий, як фонд Петра Порошенка.

ПАТ "Ленінська кузня" спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.