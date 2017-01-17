Завершився перший етап відбору на посаду головного люстратора країни

За підсумками тестування його лідером стала Олександра Чіковані. Кандидат набрала 39 балів - 97,5%.

Закінчився перший етап відбору на посаду голови Департаменту з питань люстрації

Співробітниця Департаменту з питань люстрації, яка раніше виконувала обов'язки голови відомства, Ганна Калинчук повідомила про те, що за підсумками тестування кандидатів на посаду головного люстратора країни знайшовся беззаперечний лідер.

З результатом у 39 балів конкурентів обійшла Олександра Чіковані.

Кандидат на посаду голови департаменту раніше працювала в Державному космічному агентстві України з питань захисту персональних даних. Має досвід роботи в правовій сфері більше п'яти років та досвід ведення судових справ та нормотворчої діяльності.

"Олександра так само, як і я, займається люстрацією з самого початку запровадження цього інституту в Україні. Її переваги: їй не 23, має грузинське коріння, вже пройшла перевірку на люстрацію. Суб'єктивно: має абсолютну перевагу серед інших кандидатів – досвід реалізації інституту очищення влади (люстрації) більше двох років", - написала на своїй сторінці у Facebook Калинчук.

Вона також зазначила, що відразу ж після завершення конкурсу Чіковані вирушила на судове засідання у люстраційній справі.

Як повідомлялося раніше, 6 грудня Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора України. На подачу документів у претендентів на цю посаду було 30 днів.

16 грудня були опубліковані списки кандидатів на посаду. Заявки подали десять чоловік.