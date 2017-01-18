Заступник голови НАЗК назвав перевірку щодо лекцій Лещенка помилкою

Кейс з читанням лекцій за 9 тисяч грн не є серйозним правопорушенням, яке загрожує інтересам суспільства, вважає заступник голови антикорупційного агентства.

У керівництві НАЗК прокоментували нову перевірку декларації Лещенка НАЗК / Facebook

Нова перевірка чиновниками Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) декларації народного депутатау зв'язку з читанням ним лекцій є помилкою, а виробництво, засноване на результатах цієї перевірки, не буде мати судової перспективи, заявив заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка.

"Законодавство дозволяє особам, уповноваженим на виконання функцій держави суміщати посаду чи мандат зі здійсненням "викладацької діяльності", проте не визначає цього поняття. Практика свідчить про те, що є декілька протилежних підходів до розуміння цього терміну, які грунтуються здебільшого на уявленнях, а не на праві. На жаль, закон не дає змоги чітко визначити межу правомірної поведінки. Це, в свою чергу, означає невідповідність закону принципу правової визначеності як складової принципу верховенства права", – вказується в повідомленні.

Рябошапка, при цьому, підкреслює, що при розгляді даного епізоду слід виходити з того, що дії Лещенко полягали в читанні лекцій (тобто їх метою була передача знань студентам), здійснювалися в рамках навчального процесу, і велися в приміщенні вишу (тобто за місцем навчального процесу). Цих ознак, на думку заступника голови НАЗК, цілком достатньо, щоб кваліфікувати діяння депутата як законну викладацьку діяльність.

"Я не бачу підстав вважати, що кейс із читанням лекцій студентам за 9 тис грн є дійсно серйозним корупційним правопорушенням, що загрожує інтересам суспільства, а лектор є особою, яка свідомо і грубо порушує закон, за що до неї необхідно застосовувати жорсткі репресивні механізми з боку держави", –уклав він.

Раніше повідомлялося, що НАЗК проводить перевірку стосовно народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка на предмет сумісництва та конфлікту інтересів.

НАЗК спрямувало запит Центру протидії корупції, який залучав Лещенко у 2015 році до читання лекцій для студентів Києво-Могилянської академії. Згідно з контрактом депутату заплатили за курс 9 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 закону України "Про запобігання корупції" народним депутатам заборонено займатися іншими оплачуваними видами діяльності, за винятком викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики у спорті.