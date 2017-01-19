Засідання Верховної Ради 19 січня: онлайн-трансляція

Дивіться онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради на DT.UA.

Народні депутати зібралися на черговому засіданні ВР Василь Артюшенко, DT.UA

Депутатизібралися на черговому засіданні в четвер, 19 січня.

Згідно оприлюдненого на сайті Верховної Ради порядку денного засідання, парламентарі розглянуть проект закону про Конституційний суд України, а також проект закону про внесення змін до КПК щодо розгляду справ за участю присяжних.

На розгляд парламенту буде винесено проект закону про державні символи України, а також проект закону про внесення змін до законодавства щодо посилення захисту державних символів та уточнення обставин їх використання.

Серед підготовлених до розгляду депутатами документів значиться, серед іншого проект постанови про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору кандидатури у члени НАПК.