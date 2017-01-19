Законопроект "Про Конституційний Суд України" не встановлює повністю процедуру конкурсного відбору - експерт

Даний законопроект також закладає необхідність створення трьох конкурсних комісій кожним суб'єктом призначення під себе.
"По-перше, (законопроект – ред.) не встановлює повністю процедуру проведення такого конкурсного відбору, а дає можливість регулювати її самостійно суб'єктам призначення суддів КСУ (президентові, парламенту та з'їзду суддів), по-друге, закладає необхідність створення трьох конкурсних комісій кожним суб'єктом призначення "під себе", - зазначає вона.
На думку автора, єдиний незалежний конкурс для кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду може зменшити політичний вплив суб'єктів призначення цих суддів. Проведення ж конкурсу кожним суб'єктом призначення суддів КСУ під себе — ні.
Так, стаття 12 Законопроекту встановлює, що "відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють, відповідно, Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України".
"Відповідно, кожна конкурсна комісія за результатами вивчення документів і відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними формує свій список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду (ч. 5 ст.12 Законопроекту). Далі – за результатами конкурсного відбору президент видає Указ про призначення суддів КСУ, очевидно, з числа рекомендованих йому кандидатів президентською конкурсною комісією, Верховна Рада — з числа кандидатів, рекомендованих їй парламентською конкурсною комісією, та з'їзд суддів — з числа кандидатів, рекомендованих йому суддівською конкурсною комісією", - пояснює Кириченко.
"Риторичне запитання: навіщо створювати три конкурсні комісії, які дублюють одна одну, а саме — організовують конкурсний відбір кандидатів на посаду судді КСУ? Чи судді КСУ від президента мають відрізнятися від суддів КСУ від парламенту та від з'їзду суддів?" - підсумовує автор.
Детальніше про законопроект "Про Конституційний Суд України" № 5336-1 читайте в статті Юлії Кириченко "Законопроект "Про Конституційний Суд України" пропонує узаконити псевдоконкурс для кандидатів на посаду суддів КСУ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA