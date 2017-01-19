Законопроект "Про Конституційний Суд України" не встановлює повністю процедуру конкурсного відбору - експерт

Даний законопроект також закладає необхідність створення трьох конкурсних комісій кожним суб'єктом призначення під себе.

Законопроект передбачає створення трьох конкурсних комісій для обрання суддів КСУ Андрій Товстиженко, DT.UA

Законопроект "Про Конституційний Суд України" № 5336-1 фактично нівелює конституційну новелу щодо конкурсного відбору кандидатів на посаду суддів КСУ, пише Юлія Кириченко у своїй статті для DT.UA

"По-перше, (законопроект – ред.) не встановлює повністю процедуру проведення такого конкурсного відбору, а дає можливість регулювати її самостійно суб'єктам призначення суддів КСУ (президентові, парламенту та з'їзду суддів), по-друге, закладає необхідність створення трьох конкурсних комісій кожним суб'єктом призначення "під себе", - зазначає вона.

На думку автора, єдиний незалежний конкурс для кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду може зменшити політичний вплив суб'єктів призначення цих суддів. Проведення ж конкурсу кожним суб'єктом призначення суддів КСУ під себе — ні.

Так, стаття 12 Законопроекту встановлює, що "відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють, відповідно, Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України".

"Відповідно, кожна конкурсна комісія за результатами вивчення документів і відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними формує свій список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду (ч. 5 ст.12 Законопроекту). Далі – за результатами конкурсного відбору президент видає Указ про призначення суддів КСУ, очевидно, з числа рекомендованих йому кандидатів президентською конкурсною комісією, Верховна Рада — з числа кандидатів, рекомендованих їй парламентською конкурсною комісією, та з'їзд суддів — з числа кандидатів, рекомендованих йому суддівською конкурсною комісією", - пояснює Кириченко.

"Риторичне запитання: навіщо створювати три конкурсні комісії, які дублюють одна одну, а саме — організовують конкурсний відбір кандидатів на посаду судді КСУ? Чи судді КСУ від президента мають відрізнятися від суддів КСУ від парламенту та від з'їзду суддів?" - підсумовує автор.

Детальніше про законопроект "Про Конституційний Суд України" № 5336-1 читайте в статті Юлії Кириченко "Законопроект "Про Конституційний Суд України" пропонує узаконити псевдоконкурс для кандидатів на посаду суддів КСУ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".