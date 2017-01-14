Закон про всеукраїнський референдум є міною уповільненої дії – експерти

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Згідно з чинним законодавством, референдум в Україні буде визнано таким, що відбувся, навіть якщо участь у ньому взяла одна особа.

Український закон про референдум слід міняти miacum.am

Чинний в Україні закон про референдум страждає від низки критичних недоліків, які можуть підірвати українську державність.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Микола Мирний. Посилаючись на думку ряду експертів, він вказує на те, що цей закон, прийнятий у свій час режимом Януковича, надає інструмент референдуму на користь влади, а не народу.

Так, закон про референдум фактично дозволяє владі заблокувати будь невигідну їй народну ініціативу.

"За цим законом, ви ніколи не зможете ініціювати референдум проти влади. Для цього потрібно зібрати дві тисячі людей в одному місці. Треба, щоб ЦВК делегувала представника на місце зустрічі громадян і засвідчила факт цієї зустрічі. Якщо вона не захоче, то може й забути ухвалити рішення про делегування", — зазначив координатор руху "Простір свободи" Тарас Шамайда.

Крім цього, закон дозволяє у неконституційному порядку змінювати Конституцію в обхід парламенту (аж до прийняття нової), в той час як законопроекти на референдум можна виносити без їх попереднього обговорення.

Законодавство також не захищає учасників референдуму від постановки маніпулятивних, неоднозначних питань.

Як зазначає екс-суддя КСУ Володимир Шаповал, закон не враховує загальне правило, згідно з яким референдум вважається таким, що відбувся, якщо в голосуванні взяли участь не менше половини громадян, які мають право голосу. Референдум буде визнано таким, що відбувся навіть у тому випадку, якщо в ньому взяв участь лише одна особа. При цьому, оголошене рішення ЦВК одразу ж набуває чинності.

Мирний вказує, що громадськість за підтримки Мін'юсту підготувала новий законопроект про референдум №2145а, однак його, як вказує депутат від БПП Світлана Заліщук, не ставлять на голосування за відсутності політичної волі.

Детальніше про недоліки і небезпеки чинного закону про референдум читайте в статті Миколи Мирного "Якщо завтра референдум" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".