З депутатів зняли 1,7 млн грн за прогули засідань Ради

Найчастіше до Ради ходять депутати з "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка" та Радикальної партії Олега Ляшка.

Депутатів позбавили частини зарплати за прогули Василь Артюшенко, DT.UA

Із заробітної плати народних депутатів з початку року було вирахувано 1,7 млн грн за пропуски засідань, повідомляє Комітет виборців України з посиланням на відповідь апарату парламенту.

"Внаслідок нарахування заробітної плати лише за фактично відпрацьовані дні, за перший квартал 2017 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітної плати народним депутатам України, у сумі 1748,7 тисяч гривень", - йдеться в відповіді.

Згідно чинних норм, якщо депутат пропускає пленарне засідання Ради, то зарплата йому за цей час не нараховується. За даними дослідження КВУ лише 10% (41 із 423) депутатів відвідали всі засідання Ради в 2017 році. Решта нардепів пропустили одне чи кілька засідань парламенту, відповідно, вони не отримали частину зарплати.

Окремі депутати не з'являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні-лютому п'ятеро нардепів пропустили всі засідання Ради, в березні – восьмеро, в квітні – семеро. У квітні всі засідання Ради за даними письмової та електронної реєстрації пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко, Сергій Клюєв.

У середньому на засідання Ради реєструвалися 86% депутатів фракції "Народного фронту", 84% - БПП та Радикальної партії. Найгірші показники відвідуваності в депутатських груп "Воля Народу" (64%) та "Відродження" (65%).

Всього в 2017 році відбулося 42 пленарних засідання Верховної Ради.

Як повідомлялося, в квітні 2017 року депутати фракції "Опозиційного блоку" пропустили дві третини голосувань Верховної Ради. Попри відмову від голосувань, депутати "Опозиційного блоку" справно відвідували засідання Верховної Ради. Так, за даними письмової реєстрації вони відвідали 73% засідань Ради в квітні.