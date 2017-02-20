Юрист Трампа не підтвердив передачу "плану Артеменк" до Білого дому

Майкл Коен не заперечує, що зустрічався з українським депутатом.

Коен стверджує, що зустрічався з Артеменком, але не отримував від нього жодних документів strana.ua

Юридичний консультант президента США Дональда Трампа Майкл Коен заперечує факт передачі колишньому раднику Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна проекту народного депутатапо врегулюванню конфлікту між Києвом та Кремлем.

Коен підтвердив, що він зустрічався з Артеменком, однак стверджує, що не обговорював з ним питання Криму і санкцій проти РФ, а також не передавав ніяких документів ні Флінну, ні будь комі в Білому домі, повідомляє The Washington Post.

Інформацію про передачу раднику Трампа "плану Артеменка" Коен назвав "фейковими новинами".

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко стверджує, що справжніми авторами "плану Артеменко" є Кремль і керівництво "Опозиційного блоку". В "Опоблоці" від Артеменка та його "плану" публічно дистанціювалися.