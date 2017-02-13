Європарламент обговорить ситуацію в Авдіївці

Дебати щодо ситуації на сході України заплановано на 14 лютого.

Європарламент буде дебатувати про ситуацію в Донбасі Flickr/European Parliament

До порядку денного пленарного засідання Європарламенту 13-16 лютого включені дебати за участю високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерики Могерині про ситуацію на сході України та стан близькосхідного врегулювання.

"Близький Схід, Ізраїль, мирний процес - у ситуації було значний розвиток, що стосується, зрозуміло, питання ізраїльських поселень, який буде піднято знову. А потім - становище з безпекою, яке деградує, на сході України", - представила журналістам на брифінгу в Брюсселі майбутні дискусії щодо міжнародної проблематики офіційний представник Європарламенту Маржорі ван ден Брук.

Як повідомляє "Інтерфакс", "у матеріалах до пленарної сесії повідомляється, що у вівторок 14 лютого у другій половині дня відбудуться дебати у зв'язку з ескалацією бойових дій в Авдіївці, ніж в ЄС звинувачують "проросійських бойовиків", вказуючи, зокрема, що ті застосовували заборонену мінськими угодами систему залпового вогню "Град"".

Євродепутати підкомітету ЄП щодо безпеки та оборони були проінформовані про обстановку 6 лютого заступником прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.