Єврокомісія закликала скасувати е-декларування для громадських організацій в Україні

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Брюссель неодноразово порушував це питання під час діалогу з офіційним Києвом.

Брюссель наполягає на скасуванні е-декларування для антикорупційний активістів Василь Артюшенко, DT.UA

Єврокомісія розраховує на скасування скандальних змін українського антикорупційного законодавства, які передбачають обов'язкову подачута їхніми контрагентами.

Брюссель неодноразово порушував це питання під час діалогу з українським політичним керівництвом. Єврокомісія закликала негайно переглянути цю законодавчу норму, передає Deutsche Welle.

"Від будь-якого заходу, який стане перешкодою істотній ролі громадянського суспільства, варто утриматися", – підкреслили в Єврокомісії, зазначивши першорядне значення в неурядових організацій боротьбі з корупцією в Україні. Е-декларування для них у Брюсселі назвали "кроком назад".

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни у ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів. Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від необхідності подавати е-декларацій. Проте під час розгляду у другому читанні у законопроект були внесені суттєві правки.

Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій. Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

Детальніше про проблему невідповідності прийнятих в Україні законів конституційним гарантіям прав і свобод громадян читайте у статті Олександра Банчука "Свобода, яку ми втрачаємо" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".