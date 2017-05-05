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Єврокомісія закликала скасувати е-декларування для громадських організацій в Україні

5 травня в 21:00

Брюссель неодноразово порушував це питання під час діалогу з офіційним Києвом.

декларирование
Брюссель наполягає на скасуванні е-декларування для антикорупційний активістів
Василь Артюшенко, DT.UA
Єврокомісія розраховує на скасування скандальних змін українського антикорупційного законодавства, які передбачають обов'язкову подачу електронних декларацій представниками антикорупційних громадських організацій та їхніми контрагентами.

Брюссель неодноразово порушував це питання під час діалогу з українським політичним керівництвом. Єврокомісія закликала негайно переглянути цю законодавчу норму, передає Deutsche Welle.

"Від будь-якого заходу, який стане перешкодою істотній ролі громадянського суспільства, варто утриматися", – підкреслили в Єврокомісії, зазначивши першорядне значення в неурядових організацій боротьбі з корупцією в Україні. Е-декларування для них у Брюсселі назвали "кроком назад".

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Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни у ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів. Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від необхідності подавати е-декларацій. Проте під час розгляду у другому читанні у законопроект були внесені суттєві правки.

Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій. Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

Детальніше про проблему невідповідності прийнятих в Україні законів конституційним гарантіям прав і свобод громадян читайте у статті Олександра Банчука "Свобода, яку ми втрачаємо" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) ,
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