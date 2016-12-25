Єльченко пояснив голосування за "антиізраїльську" резолюцію РБ ООН

Представник України в ООН заявив, що партнерство з Ізраїлем повинно бути "вищим за інтриги".

Представник України в ООН закликав "не крутити міжнародним правом, як собака хвостом" twitter.com

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що будівництво ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан суперечить нормам міжнародного права, і тому Україна підтримала23 грудня.

"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією", – написав Єльченко на своїй сторінці у Twitter у неділю, 25 грудня.

"Міжнародне право одне для всіх. Не можна крутити ним, як собака хвостом", – додав дипломат.

При цьому він вказав на важливість українсько-ізраїльського партнерства, підкресливши, що воно "має бути вищим за інтриги".

Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Україна в ООН розуміє Ізраїль у багатьох чутливих для нього питаннях. Але є речі принципові. Наше партнерство має бути вищим за інтриги. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.