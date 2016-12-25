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Єльченко пояснив голосування за "антиізраїльську" резолюцію РБ ООН

25 грудня в 19:24

Представник України в ООН заявив, що партнерство з Ізраїлем повинно бути "вищим за інтриги".

 

Ельченко ООН
Представник України в ООН закликав "не крутити міжнародним правом, як собака хвостом"
twitter.com
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що будівництво ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан суперечить нормам міжнародного права, і тому Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.

"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією", – написав Єльченко на своїй сторінці у Twitter у неділю, 25 грудня.

"Міжнародне право одне для всіх. Не можна крутити ним, як собака хвостом", – додав дипломат.

При цьому він вказав на важливість українсько-ізраїльського партнерства, підкресливши, що воно "має бути вищим за інтриги".

 

 

 

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Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ізраїль ООН резолюція Палестина Україна
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