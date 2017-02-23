Єльченко дорікнув Росії за шантаж ескалацією в Донбасі

Загострення на фронті відбувається тоді, коли Кремль вважає це політично вигідним, підкреслив український дипломат.

Посол України в ООН назвав РФ загрозою європейській безпеці twitter.com

Постійний представник України вВолодимир Єльченко назвав російську агресію проти України однією з основних загроз для європейської безпеки, а також вказав на небажання Кремля дотримуватися Мінських домовленостей.

"Ситуація у постраждалих від конфлікту районах залишається нестабільною і непередбачуваною. Ескалація можлива кожен раз, коли Російська Федерація вважає це політично необхідним або зручним. Військовий напад гібридних російських військ на Авдіївку, який супроводжувалося масовими обстрілом вздовж всієї лінії зіткнення, продемонстрував уперте небажання Росії виконувати Мінські угоди, в тому числі їх перший пункт про всеосяжну і стале припинення вогню", – заявив Єльченко на засіданні СБ ООН в середу, 22 лютого.

Дипломат підкреслив, що Росія систематично вдається до шантажу, військових провокацій і політичному тиску, замість того, щоб сумлінно виконувати "Мінськ".

"Місцеві вибори и Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі тільки після реалізації комплексу заходів щодо забезпечення безпеки", – підкреслив Єльченко.

Представник України в ООН також закликав світове співтовариство приділити підвищену увагу ситуації з правами людини в анексованому Криму, де російський окупаційний режим проводить масштабні репресії.

Напередодні, 3 лютого, Україна виступила на засіданні Радбезу ООН, присяченому Авдіївці. Постійний представник України Володимир Єльченко повідомив про наслідки обстрілу житлових кварталів та об'єктів інфраструктури Авдіївки російськими террористистами.

Нагадаємо, з 1 лютого почалося головування України у Раді Безпеки ООН, яке триватиме до кінця місяця.