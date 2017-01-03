Єфремову вручили обвинувальний акт у справі про державну зраду

Екс-голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання інкримінують держзраду, сприяння терористичної організації та посягання на територіальну цілісність України.

Обвинувальний акт вручили Єфремову і двом його адвокатам УНІАН

Колишньому голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликанняу вівторок, 3 січня, вручили обвинувальний акт.

Як повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, обвинувальний акт був вручений підозрюваному і двом його захисникам.

Як повідомлялося, 9 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України.

24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремовадо 22 січня 2017 року.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації "ЛНР". 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.