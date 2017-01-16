Єфремову призначили державного адвоката

Захисники Єфремова не з'явилися на суд у його справі.

Адвокати Єфремова не змогли взяти участі у судовому засіданні у його справі Андрій Товстиженко, DT.UA

Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення надати екс-регіоналубезкоштовного державного захисника, оскільки його адвокати на сьогоднішнє судове засідання не з'явилися.

Для надання Єфремову державного адвоката, в судовому засіданні у його справі було оголошено перерву до 13:00.

Як повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на інформацію секретаря судового засідання, адвокат Єфремова Євген Солодко по електронній пошті звернувся до суду з проханням перенести засідання на іншу дату.

Сам Єфремов заявив, що його захисники зайняті у розгляді Апеляційним судом міста Києва скарги на його арешт, також призначеного на сьогодні.

"Неучасть моїх захисників є грубим порушенням мого права на захист. А пропозицію прокурора залучити безкоштовного адвоката - нехай не затруднюється. Я все одно напишу відмову", - сказав Єфремов.

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Раніше в коментарі DT.UA Лариса Сарган повідомила, що у п'ятницю, 13 січня, Єфремова перевели до СІЗО Старобільська.

Як повідомлялося, Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації "ЛНР". 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.