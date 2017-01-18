Ярош відреагував на звинувачення Лаврова

Колишній керівник "Правого сектора" заявив, що РФ використовує відверту брехню для прикриття своїх дій.

Ярош заявив, що українцям треба менше слухати "балакучих голів Кремля" Василь Артюшенко, DT.UA

Колишній керівник "Правого сектора"відмовився коментувати заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в анексії Криму винен сам Ярош, який нібито планував "вигнати росіян" з півострова."Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія "Московської імперії" проти незалежної України – факт, і закономірно, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує. Нам, українцям, треба менше слухати "мекання" кремлівських "балакучих голів", а робити своє", - сказав Ярош, передає УНІАН

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у анексії Криму Росією Дмитра Яроша та "інших українських путчистів".