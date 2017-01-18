Ярош відреагував на звинувачення Лаврова

Колишній керівник "Правого сектора" заявив, що РФ використовує відверту брехню для прикриття своїх дій.
"Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія "Московської імперії" проти незалежної України – факт, і закономірно, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує. Нам, українцям, треба менше слухати "мекання" кремлівських "балакучих голів", а робити своє", - сказав Ярош, передає УНІАН.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у анексії Криму Росією Дмитра Яроша та "інших українських путчистів".УНІАН