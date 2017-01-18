Топ Новини
<
>

Ярош відреагував на звинувачення Лаврова

18 січня в 18:03

Колишній керівник "Правого сектора" заявив, що РФ використовує відверту брехню для прикриття своїх дій.

Ярош1_3
Ярош заявив, що українцям треба менше слухати "балакучих голів Кремля"
Василь Артюшенко, DT.UA
Колишній керівник "Правого сектора" Дмитро Ярош відмовився коментувати заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в анексії Криму винен сам Ярош, який нібито планував "вигнати росіян" з півострова.

"Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія "Московської імперії" проти незалежної України – факт, і закономірно, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує. Нам, українцям, треба менше слухати "мекання" кремлівських "балакучих голів", а робити своє", - сказав Ярош, передає УНІАН.

Читайте також: Росія готова погодитися на озброєну місію ОБСЄ в Донбасі — Лавров

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у анексії Криму Росією Дмитра Яроша та "інших українських путчистів".

За матеріалами: УНІАН
Читайте також
Теги Ярош Росія анексія Крим Україна Лавров
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.63
EUR 29.52
Останні новини