Януковича знову викликали до суду у справі про держзраду

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Наступне засідання Оболонського суду по справі екс-президента заплановано на 18 травня.

Януковича чекають у Оболонському суді. Але можуть провести і відеодопит Кадр/YouTube

Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента Українина засідання в якості обвинуваченого e справі про державну зраду.

Фотокопія повідомлення про виклик від 5 травня оприлюднена на порталі Судова адміністрація України.

Виклик спрямована за адресою перебування підозрюваного: Російська Федерація, Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус "В".

В документі сказано, що захисту екс-президента-втікача надана програмна можливість для участі їх підзахисного у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Януковича викликали на судове засідання 18 травня Судова влада України

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.