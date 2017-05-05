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Януковича знову викликали до суду у справі про держзраду

5 травня в 20:19

Наступне засідання Оболонського суду по справі екс-президента заплановано на 18 травня.

Янукович Ростов
Януковича чекають у Оболонському суді. Але можуть провести і відеодопит
Кадр/YouTube
Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на засідання в якості обвинуваченого e справі про державну зраду.

Фотокопія повідомлення про виклик від 5 травня оприлюднена на порталі Судова адміністрація України.

Виклик спрямована за адресою перебування підозрюваного: Російська Федерація, Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус "В".

В документі сказано, що захисту екс-президента-втікача надана програмна можливість для участі їх підзахисного у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції.

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Януковича викликали на судове засідання 18 травня
Судова влада України

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Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Янукович держзрада суд
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