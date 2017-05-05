Януковича знову викликали до суду у справі про держзраду

Наступне засідання Оболонського суду по справі екс-президента заплановано на 18 травня.
Фотокопія повідомлення про виклик від 5 травня оприлюднена на порталі Судова адміністрація України.
Виклик спрямована за адресою перебування підозрюваного: Російська Федерація, Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус "В".
В документі сказано, що захисту екс-президента-втікача надана програмна можливість для участі їх підзахисного у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.
Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.
Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.DT.UA