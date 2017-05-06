Янукович зі спільниками за 2,5 роки вкрали один держбюджет України – ГПУ

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За версією слідства, в ОЗУ Януковича входили сім груп впливу.

Корупційні доходи "Сім'ї" "відмивали" тисячі фіктивних компаній

За оцінками Генеральної прокуратури, екс-президент Україниі його оточення за час його правління вкрали близько 40 мільярдів гривень.

"За 2,5 роки вони вкрали приблизно один державний бюджет України", – заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі UMN в суботу, 6 травня.

Слідство також володіє інформацією про сім груп впливу в злочинній групі Януковича.

"Ми детально проаналізували діяльність одного з семи крил злочинної організації – це крило, яке діяло під дахом Курченка та Клименко. Зазначені особи контролювали діяльність певних сфер народного господарства України. Вони тільки з Дніпропетровської області кожен місяць стягували приблизно 100 мільйонів доларів кешем. Це були так звані податкові майданчики", – пояснив Єнін.

Згодом ці кошти "відмивалися" з допомогою серії банківських операцій, на них скуповували активи й нерухомість. Крім того, ці кошти використовувалися для підкупу політиків.

"Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок грошової маси та діяльність підприємств з зовнішнім світом. Тобто, йдеться про діяльність міжнародного "відмивочного" хаба, де гроші "відмивалися" за кордон, а далі вже "вибілені" використовувалися на придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, або для так званого реінвестування в Україну – купівлі облігацій внутрішньої державної позики", – уточнив заступник генпрокурора.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Нагадаємо, що рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро.

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.