Янукович підписав два прохання до Росії про введення військ в Україну

На підставі листів Януковича Путін звернувся до Совфеду РФ про дозвіл ввести війська в Крим.

Янукович написав листа Путіну і Совфеду РФ з проханням ввести війська в Україну

Колишній президент-утікачпісля втечі написав листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням використовувати збройні сили РФ на території України і направив схожий лист до Ради Федерації РФ, повідомив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

"Перебуваючи в РФ, він підготував і направив лист до президента РФ Путіна з проханням використовувати збройні сили РФ на території України. Також нами встановлено, що схожий лист він також написав Рада Федерації РФ – також з закликом використовувати російські війська на території України. Нами було встановлено, що тільки даний лист узаконило рішення і дії представників влади РФ, а саме президента РФ і Ради Федерації про надання президенту РФ дозволу на використання російських військ на території України", - сказав Кравченко, передає УНІАН.

Прокурор також зазначив, що на підставі листів, Путін звернувся до Совфеду РФ про дозвіл ввести війська в Крим, в результаті чого отримає його.

"Як всім відомо, всьому світовому співтовариству, наслідком цього листа стало використання російською владою, країною-агресором своїх військ на території нашої держави, а саме в АР Крим, використовує і окупує нашу територію. І під час виконання даних злочинних дій розпочали і ведуть проти нашої країни агресивну війну", - сказав Кравченко.

Він нагадав, що Росія визнана країною-агресором по відношенню до України в структурах ООН.

"Ці страшні дії обвинуваченого Януковича призвели до мільйонів біженців, до сліз матерів, каліцтв і тисячам хрестів на кладовищах, це страшна агресивна війна проти нашої держави. Тому ми звинувачуємо Януковича в тому, що він вчинив державну зраду, вчинив пособництво у веденні агресивної війни і зміну меж території і державного кордону", - додав прокурор.

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.