ВРЮ усунув Ємельянова від суддівства

Суддя відсторонений до 12 березня 2017 року.

Вища рада юстиції усунула Ємельянова від суддівства до березня 2017 року

Вища рада юстиції (ВРЮ) за клопотанням Генпрокуратури відсторонила від виконання обов'язків строком на два місяці суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова, якому ГПУ повідомила про підозру у підпорядкуванні системи прийняття судових рішень у 2011-2014 роках.

"Вища рада юстиції вирішила клопотання заступника генпрокурора задовольнити та тимчасово відсторонити Ємельянова від правосуддя строком на два місяці до 12 березня 2017 року", - сказав голова ВРЮ Ігор Бенедисюк, передає "Українська правда".

Раніше повідомлялось, що співробітники Генпрокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочинів суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову і Віктору Татькову, які в 2011-2014 році займали посади голови суду та заступника голови.

За даними ГПУ, судді підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК України.

Нагадаємо, у своїй електронній декларації Ємельянов зазначив відомості про оренду житлового будинку, квартиру колишньої дружини, зарплату в 226 тисяч грн, готівкові кошти в розмірі 2 мільйони 740 тисяч гривень, $ 180 тисяч і 70 тисяч євро.

7 листопада Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на 120 посад суддів у новому Верховному Суді. З них 30 посад — у Касаційному адміністративному суді, 30 – в Касаційному суді, 30 – в кримінальному Касаційному суді і ще 30 – в Касаційному цивільному суді.

Заявки для участі в конкурсі на посади суддів Верховного Суду подали понад 1,4 тис. осіб, в тому числі 17 з 21 діючих суддів даного суду.