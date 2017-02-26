Влада розраховує, що підконтрольне їй ДБР зможе "поглинути" НАБУ – Трепак

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Після втрати антикорупційним бюро серйозної зовнішньої підтримки, його політичні позиції всередині країни істотно послабились.

Влада має намір усунути незалежність НАБУ за допомогою ДБР

Вище політичне керівництво країни розраховує, що повністю підконтрольне Державне бюро розслідувань () після свого запуску зможе "поглинути" Національне антикорупційне бюро, пише в своїй статті для DT.UA екс-перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак.

За його словами, даний розрахунок влади впливає на остаточне вирішення питання про те, що краще – запускати ДБР, або на невизначений час залишити функцію досудового розслідування за ГПУ.

"Найвище політичне керівництво держави все ще вирішує цю дилему. Тим паче, що наразі існують певні непорозуміння між генпрокурором і "кураторами" ГПУ з Банкової, які звикли, що їхні вказівки підлягають швидкому і безумовному виконанню. На остаточну визначеність у цьому питанні впливає й те, що, за їх задумом, ДБР має поглинути НАБУ", – зазначає автор.

Трепак вказує, що для подібного розвитку подій складається сприятлива ситуація, оскільки з втратою серйозної зовнішньої підтримки політичні позиції НАБУ всередині країни істотно ослабли.

"Саме в контексті розгортання подій за таким сценарієм слід розглядати ті маніпуляції, які мали місце у минулий четвер у Верховній раді щодо обрання кандидатури до складу комісії з проведення незалежного аудиту ефективності діяльності НАБУ", – йдеться в статті.

За словами Трепака, в разі прийняття відповідного рішення на політичному рівні, запуск ДБР відбудеться швидко, особливо з урахуванням того, що кандидатам залишилося пройти не так багато перевірок. Як вказує автор, найважливіша з них – поліграф, в умілих руках може видавати потрібний результат.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради на засіданні 23 лютого не змогли обрати кандидата до складу комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Схвалену антикорупційним комітетом парламенту кандидатуру американця Роберта Сторча у ході рейтингового голосування про призначення до складу комісії підтримали лише 76 парламентарів. За підсумками рейтингових Голосувань спікер Ради Андрій Парубій виставив на поіменне голосування кандидатуру Найджела Брауна, проте воно також провалилося, набравши лише 214 голосів.

Як повідомляють у Центрі протидії корупції, кандидатуру Брауна вранці 23 лютого в обхід антикорупційного комітету погодили фракції НФ і БПП. Сам Браун, який був присутній на засіданні Ради, не зміг відповісти на питання, хто його запросив і як він взагалі опинився в Україні. Раніше він працював найманим юристом в приватному секторі. При цьому, активісти сумніваються в юридичних досягненнях і незалежності Брауна.

Детальніше про відповідність закону україни "Про державне бюро розслідувань" положенням Конституції України і спробах забезпечити контрольованість створюваного правоохоронного відомства читайте у статті Віктора Трепака "Нелегітимне ДБР: за крок до запуску" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".