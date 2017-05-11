ВККС проігнорувала дві третини висновків Громадської ради доброчесності щодо кандидатів у Верховний суд

В "Чесно" підбили підсумки першого тижня співбесід з кандидатами на посади суддів ВСУ.

ВККС продовжує співбесіди з кандидатами у Верховний суд econo.com.ua

Вища кваліфікаційна комісія суддів за підсумками співбесід з кандидатами на посаду суддів новоговзяла до уваги лише 13 з 55 негативних висновків Громадської ради доброчесності.

Висновки були підготовлені до першої тижня співбесід, які проводилися з 21 по 28 квітня, передає "Чесно. Фільтруй суд".

Таким чином, під час засідання ВККС у повному складі вона 11 голосами з 16 шляхом таємного голосування зможе відхилити більше двох третин негативних висновків Громадської ради щодо кандидатів, які Комісія не взяла до уваги.

Усього протягом першого тижня співбесід ВККС відсіяла 14 131 кандидата, в тому числі дев'ять представників антирейтингу "Чесно". Середня тривалість співбесіди з кандидатом склала 52 хвилини.

Громадська рада засумнівалася в доброчесності 55 кандидатів до нового Верховного суду Рух "ЧЕСНО"

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.

26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата. Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.

Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".