Визнавши паспорта "ДНР" і "ЛНР", Путін вийшов з Мінського процесу - Турчинов

Путін визнав квазідержави, вважає секретар РНБО.
"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які, як фіговий листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу", - сказав Турчинов.
Він наголосив, що Мінський процес передбачає деокупацію сходу України та його повернення до правового поля країни.
"Такий крок Кремля - повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього", - додав Турчинов.
Раніше повідомлялось, що Російська Федерація визнала дійсними"документи", що посвідчують особу, а також реєстраційні знаки транспортних засобів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".DT.UA