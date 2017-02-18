Визнавши паспорта "ДНР" і "ЛНР", Путін вийшов з Мінського процесу - Турчинов

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Путін визнав квазідержави, вважає секретар РНБО.

Турчинов заявив, що визнавши паспорта “ДНР” і "ЛНР", Путін вийшов з Мінського процесу palinchak / Depositphotos

Підписавши указ про визнаннятерористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", президент РФ Володимир Путін тим самим вийшов з Мінського процесу, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які, як фіговий листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу", - сказав Турчинов.

Він наголосив, що Мінський процес передбачає деокупацію сходу України та його повернення до правового поля країни.

"Такий крок Кремля - повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього", - додав Турчинов.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація визнала дійсними"документи", що посвідчують особу, а також реєстраційні знаки транспортних засобів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".