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Визнавши паспорта "ДНР" і "ЛНР", Путін вийшов з Мінського процесу - Турчинов

18 лютого в 18:14

Путін визнав квазідержави, вважає секретар РНБО.

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Турчинов заявив, що визнавши паспорта “ДНР” і "ЛНР", Путін вийшов з Мінського процесу
palinchak / Depositphotos
Підписавши указ про визнання "паспортів" та інших "документів" терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", президент РФ Володимир Путін тим самим вийшов з Мінського процесу, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які, як фіговий листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу", - сказав Турчинов.

Він наголосив, що Мінський процес передбачає деокупацію сходу України та його повернення до правового поля країни.

"Такий крок Кремля - повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього", - додав Турчинов.

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Раніше повідомлялось, що Російська Федерація визнала дійсними"документи", що посвідчують особу, а також реєстраційні знаки транспортних засобів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Турчинов ДНР Путін ЛНР Росія паспорт Україна РНБО
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