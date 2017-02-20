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Визнання Росією паспортів "ДНР" та "ЛНР" порушує Мінські домовленості – МЗС Німеччини

20 лютого в 14:03

Сама Німеччина не визнає документи.

МИД Германии
У Німеччині не визнають паспорта "ДНР" і "ЛНР"
Міністерство закордонних справ Німеччини вважає, що рішення президента Росії Володимира Путіна тимчасово визнати паспорти, видані терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР", порушує Мінські домовленості. У Міністерстві також додали, що таке рішення підриває ідею цілісності України і є абсолютно неприйнятним, повідомляє Reuters.

Прес-секретар міністерства зазначив, що сама Німеччина не визнає такі документи.

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи",що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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