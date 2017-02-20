Визнання Росією паспортів "ДНР" та "ЛНР" порушує Мінські домовленості – МЗС Німеччини

Сама Німеччина не визнає документи.
У Німеччині не визнають паспорта "ДНР" і "ЛНР"
Міністерство закордонних справ Німеччини
вважає, що рішення президента Росії Володимира Путіна тимчасово визнати паспорти, видані терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР", порушує Мінські домовленості. У Міністерстві також додали, що таке рішення підриває ідею цілісності України і є абсолютно неприйнятним, повідомляє Reuters
.
Прес-секретар міністерства зазначив, що сама Німеччина не визнає такі документи.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи",що посвідчують особу
, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
За матеріалами:
DT.UA