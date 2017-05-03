Віктор і Олександр Януковичі зняті з розшуку Інтерполу – прес-секретар

Британська юридична фірма отримала відповідь на запит, згідно з яким дані про екс-президента України і його сина видалені з бази Інтерполу.

З бази даних Інтерполу видалили дані про Януковичів ТСН

Екс-президент України Віктор Янукович і його син Олександр не знаходяться в, повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир з посиланням на британську юридичну фірму Joseph Hage Aaronson, яка обслуговує інтереси сім'ї президента-втікача.

На своїй сторінці у Facebook у середу, 3 травня, Кірасир опублікував копії відповідей Інтерполу на запити адвокатів Януковича, датовані 25 квітня. Згідно з документами, інформація про екс-президента та його сина, раніше внесена до бази даних Інтерполу, була з неї видалена.

"Йдеться про те, що стосовно Януковича в базі даних структури відсутня так звана червона картка. Зокрема, Інтерпол підтвердив, що на Віктора Януковича не поширюються "червоне повідомлення" Інтерполу або спеціальний запит про арешт, і що їх дані відсутні у базі Інтерполу", – пояснив прес-секретар Януковича.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос запідозрив співробітників Укрбюро Інтерполу у сприянні Януковичу і його поплічникам. Крім того, як зазначив Матіос, поплічники Януковича спрямовують частину отриманих злочинних шляхом коштів на фінансування інформаційних агентств в Україні для дискредитації ГПУ.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що судовий процес над екс-президентом України Віктором Януковичем, якого звинувачують у державній зраді, розпочнеться 4 травня.

Перед цим президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення поправок до Кримінально-процесуального кодексу, які будуть використані для процедури заочного засудження, в тому числі, екс-президента-втікача Віктора Януковича.