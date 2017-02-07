Відкриття шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання: фоторепортаж

Шоста сесія Верховної Ради восьмого скликання триватиме до 21 липня 2017 року. За цей час заплановано 12 тижнів для пленарних засідань.

У вівторок, 7 лютого, голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив шосту сесію українського парламенту восьмого скликання.

У своєму виступі Парубій в черговий раз пообіцяв вживати заходів для підвищення дисципліни у Верховній Раді.

"Ніхто не зможе пояснити, дивлячись в очі хлопцям з замерзлих окопів Східного фронту - чому тебе немає на твоєму робочому місці в парламенті воюючої країни. Переконаний, як і більшість у цьому залі, - відсутність депутата на робочому місці під час війни - неприпустимо. Просто підло", - сказав він, відкриваючи сесію парламенту.

"Немає часу на роботу в сесійній залі - складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесам", - сказав спікер.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.