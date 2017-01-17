Віце-спікер Ради запропонувала зняти недоторканність з Пашинського

Сироїд назвала слідство стосовно Пашинського фарсом, оскільки він проходить як свідок.

Оксана Сироїд хоче неангажованого слідства стосовно Сергія Пашинського Василь Артюшенко, DT.UA

Для неангажованого розслідування інциденту зі стріляниною депутата Сергія Пашинського з нього треба недоторканність, вважає віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Я думаю, було б правильно, щоб недоторканність народного депутата (Пашинського) була знята негайно для того, щоб гарантувати незаангажоване слідство", - сказала Сыроид на брифінгу.

При цьому вона нагадала, що Пашинський, який стріляв з вогнепальної зброї у людини, у справі проходить як свідок. "Таке слідство, як на мене, вважається фарсом", - зазначила віце-спікер.

Як повідомлялося, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт між Пашинським і місцевим жителем, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

У той же час, прокуратура попередньо кваліфікувала інцидент за участю Пашинського як хуліганство.