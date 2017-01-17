Віце-спікер Ради запропонувала зняти недоторканність з Пашинського

Сироїд назвала слідство стосовно Пашинського фарсом, оскільки він проходить як свідок.
"Я думаю, було б правильно, щоб недоторканність народного депутата (Пашинського) була знята негайно для того, щоб гарантувати незаангажоване слідство", - сказала Сыроид на брифінгу.
При цьому вона нагадала, що Пашинський, який стріляв з вогнепальної зброї у людини, у справі проходить як свідок. "Таке слідство, як на мене, вважається фарсом", - зазначила віце-спікер.
Як повідомлялося, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт між Пашинським і місцевим жителем, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.
В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.
У той же час, прокуратура попередньо кваліфікувала інцидент за участю Пашинського як хуліганство.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,