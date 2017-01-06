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Віце-президент США Байден планує найближчим часом відвідати Україну – ЗМІ

6 січня в 06:03

Візит Байдена до Києва може відбудуться вже наступного тижня.

Джо Байден1
Джо Байден зібрався до Києва
kmu.gov.ua
Віце-президент США Джозеф Байден має намір відвідати Україну наступного тижня.

Орієнтовна дата візиту – 15 січня, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на своє джерело в дипломатичних колах.

Інших подробиць про візит джерело не розповіло.

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Нагадаємо, що в листопаді ЗМІ повідомляли, що Байден планував відвідати Україну до кінця 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Адміністрація президента поставили перед посольством України в США задачу організувати візит президента Петра Порошенка у Вашингтон і зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після його інавгурації в січні 2017 року.

За матеріалами: Українські новини
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