Венеційська комісія розкритикувала положення законопроекту про КСУ щодо конкурсного відбору суддів

Україні вказали на необхідність прописати основні принципи конкурсного відбору суддів Конституційного суду на рівні конституції.

У проекті закону про КСУ відсутній деталізований опис процедури конкурсного відбору суддів Андрій Товстиженко, DT.UA

За підсумками аналізу законопроекту "Про конституційний Суд України" № 5336-1, розробленого в рамках судової реформи, Венеціанська комісія вказала на необхідність максимально деталізувати основні принципи проведення конкурсного відбору суддів на рівні Конституції.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Кириченко. За її словами, у висновку Комісії щодо даного законопроекту основна частка зауважень стосується саме процедури конкурсу.

"Венеційська комісія вказала на необхідність максимальної деталізації основних засад проведення конкурс аж на рівні Конституції (в нас цього немає навіть на рівні закону); висловила критику стосовно відсутності в ст. 12 Законопроекту кількісного складу конкурсної комісії (п.14), відсутності гарантування балансу складу конкурсної комісії, що формується парламентом (необхідний лише представник однієї парламентської фракції, п. 15), нечіткості положень про результати конкурсного відбору (п.16), а також допускає можливість того, що всі заходи, пов'язані з конкурсним відбором, можуть бути безглуздими (п.17)", – йдеться в статті.

За її словами, експерти "Реанімаційного пакету реформ" ще на етапі напрацювання конституційних змін висували ідею єдиного конкурсного відбору кандидатів на посаду суддів КСУ.

"На сьогодні вона полягає у визначенні всіх процедур порядку відбору кандидатів на посаду судді в новій редакції Закону "Про Конституційний Суд України" (на рівні закону, а не підзаконних актів); створенні однієї конкурсної комісії, перший склад якої затверджується законом, а далі склад комісії формується шляхом кооптації; проведенні регулярного конкурсного відбору, за результатами якого формується відкритий список рекомендованих кандидатур на посаду судді КСУ; суб'єкти призначення суддів КСУ обмежені однаковим для всіх списком правників, які рекомендовані конкурсною комісією", – зазначила автор.

Детальніше про законопроект "Про Конституційний Суд України" № 5336-1 читайте в статті Юлії Кириченко Законопроект "Про Конституційний Суд України" пропонує узаконити псевдоконкурс для кандидатів на посаду суддів КСУ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".