"Велика угода" з Кремлем суперечить усій логіці американських інтересів – Клімкін

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Глава МЗС розраховує, що "угоди" між США та РФ не будуть укладатися за рахунок інтересів інших.

"Велика угода" між США і РФ малоймовірна, вважають в МЗС Shutterstock

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вірить у можливість комплексної "" між Вашингтоном та Москвою, хоча і не виключає можливості співпраці США і РФ з декількох питань.

В інтерв'ю DT.UA глава МЗС зазначив, що укладенню глобальної угоди заважає відсутність довіри до РФ.

"Я не виключаю можливості елементів співробітництва цих двох країн у боротьбі з ісламським радикалізмом, в інших питаннях, але так однозначно це теж не працюватиме, оскільки подолати ісламський радикалізм тільки військовим шляхом неможливо, має бути узгоджена всіма ключовими гравцями стратегія, якої всі мусять дотримуватися. ", - відзначив він.

"Можливості декількох deals, що охоплюють окремі питання, я не виключаю", – вказав глава дипломатичного відомства.

Клімкін вважає, що подібні локальні угоди можуть бути як середньостроковими, так і ситуативними. При тому, він схиляється до другого варіанту.

"А велика deal суперечить, на мою думку, всій логіці американських інтересів", – сказав глава МЗС.

Раніше видання The Economist писало, що "Велика угода" між США та Росією не принесе Трампу нічого, крім здачі американських інтересів.

Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента. Навіть постійний представник США в ООН засудила російську агресію в Україні, тоді як Трамп не покидає своїх симпатій до російського президента.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".