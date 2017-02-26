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"Велика угода" з Кремлем суперечить усій логіці американських інтересів – Клімкін

26 лютого в 08:00

Глава МЗС розраховує, що "угоди" між США та РФ не будуть укладатися за рахунок інтересів інших.

россия США
"Велика угода" між США і РФ малоймовірна, вважають в МЗС
Shutterstock
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вірить у можливість комплексної "великої геополітичної угоди" між Вашингтоном та Москвою, хоча і не виключає можливості співпраці США і РФ з декількох питань.

В інтерв'ю DT.UA глава МЗС зазначив, що укладенню глобальної угоди заважає відсутність довіри до РФ.

"Я не виключаю можливості елементів співробітництва цих двох країн у боротьбі з ісламським радикалізмом, в інших питаннях, але так однозначно це теж не працюватиме, оскільки подолати ісламський радикалізм тільки військовим шляхом неможливо, має бути узгоджена всіма ключовими гравцями стратегія, якої всі мусять дотримуватися. ", - відзначив він.

"Можливості декількох deals, що охоплюють окремі питання, я не виключаю", – вказав глава дипломатичного відомства.

Клімкін вважає, що подібні локальні угоди можуть бути як середньостроковими, так і ситуативними. При тому, він схиляється до другого варіанту.

"А велика deal суперечить, на мою думку, всій логіці американських інтересів", – сказав глава МЗС.

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Раніше видання The Economist писало, що "Велика угода" між США та Росією не принесе Трампу нічого, крім здачі американських інтересів.

Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента. Навіть постійний представник США в ООН засудила російську агресію в Україні, тоді як Трамп не покидає своїх симпатій до російського президента.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Трамп МЗС
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