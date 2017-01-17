Ватажки ОРДЛО готові прийняти Савченко на окупованій території

Терористи проявили готовність обговорювати зі скандальним депутатом не лише обмін полоненими.

Савченко стала на окупованій території Донбасу бажаним гостем Василь Артюшенко, DT.UA

Керівники терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" заявили про готовність обговорювати з депутатом Верховної Радишироке коло питань, крім обміну полоненими, а також забезпечити їй безпеку в разі відвідування нею окупованих територій.

"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко – ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, голова "ДНР" - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив глава "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Росією Сімферополі.

Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту в окупований бойовиками Донецьк.

Примітно, що в травні 2016 року Захарченко заявив, що не бажає вести з народним депутатом України Надією Савченко діалог про обмін військовополоненими, а також порадив їй не їхати в Донбас.