Ватажки ОРДЛО готові прийняти Савченко на окупованій території

Терористи проявили готовність обговорювати зі скандальним депутатом не лише обмін полоненими.
"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко – ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, голова "ДНР" - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив глава "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Росією Сімферополі.
Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту в окупований бойовиками Донецьк.
Примітно, що в травні 2016 року Захарченко заявив, що не бажає вести з народним депутатом України Надією Савченко діалог про обмін військовополоненими, а також порадив їй не їхати в Донбас.Интерфакс