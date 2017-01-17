Топ Новини
<
>

Ватажки ОРДЛО готові прийняти Савченко на окупованій території

17 січня в 16:08

Терористи проявили готовність обговорювати зі скандальним депутатом не лише обмін полоненими.

1Савченко Надежда Савченко1_1
Савченко стала на окупованій території Донбасу бажаним гостем
Василь Артюшенко, DT.UA
Керівники терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" заявили про готовність обговорювати з депутатом Верховної Ради Надією Савченко широке коло питань, крім обміну полоненими, а також забезпечити їй безпеку в разі відвідування нею окупованих територій.

"Якщо в Києві не хочуть працювати і хоч хтось висловлює бажання приїжджати і працювати, вирішувати питання щодо обміну полоненими, ми готові з такими людьми працювати. Якщо у Надії Вікторівни (Савченко – ред.) є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко, голова "ДНР" - ред.) і я - безпеку на нашій території. Головне, щоб ці питання вирішувалися", - заявив глава "ЛНР" Ігор Плотницький на прес-конференції в анексованому Росією Сімферополі.

Читайте також: У російському МЗС відреагували на списки Савченко

Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту в окупований бойовиками Донецьк.

Примітно, що в травні 2016 року Захарченко заявив, що не бажає вести з народним депутатом України Надією Савченко діалог про обмін військовополоненими, а також порадив їй не їхати в Донбас.

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги Савченко ДНР ЛНР
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Останні новини