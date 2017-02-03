Топ Новини
<
>

В Європарламенті обговорять Авдіївку 6 лютого

3 лютого в 21:32

У засіданні профільного комітету візьме участь український віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції.

Европарламент_1
Європарламент незабаром зможе висловити стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці
Flickr/European Parliament
Підкомітет з питань безпеки та оборони комітету закордонних справ Європарламенту на засіданні у понеділок, 6 лютого, розгляне ситуацію, oj склалася в Авдіївці Донецької області.

У засіданні комітету візьме участь віце-прем'єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомила прес-служба представництва України в ЄС увечері в п'ятницю, 3 лютого.

Читайте також: СБУ оприлюднила розмову представників "ДНР" про обстріли Авдіївки з житлових кварталів Донецька

Напередодні Україна ініціювала засіданні Ради Безпеки ООН 2 лютого у зв'язку з обстрілами Авдіївки російськими терористами. Стурбованість у зв'язку з загостренням в Донбасі висловили ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Авдіївка АТО ЄС Європарламент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Останні новини