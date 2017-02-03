В Європарламенті обговорять Авдіївку 6 лютого

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У засіданні профільного комітету візьме участь український віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції.

Європарламент незабаром зможе висловити стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці Flickr/European Parliament

Підкомітет з питань безпеки та оборони комітету закордонних справ Європарламенту на засіданні у понеділок, 6 лютого, розгляне ситуацію, oj склалася вДонецької області.

У засіданні комітету візьме участь віце-прем'єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомила прес-служба представництва України в ЄС увечері в п'ятницю, 3 лютого.

Напередодні Україна ініціювала засіданні Ради Безпеки ООН 2 лютого у зв'язку з обстрілами Авдіївки російськими терористами. Стурбованість у зв'язку з загостренням в Донбасі висловили ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".