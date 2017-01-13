Топ Новини
<
>

В ЄС підготували інструкцію з розпізнання кремлівських мережевих провокаторів

13 січня в 17:01

Наголошується, що "тролі" пишуть коментарі довші за чотири рядки та допускають при їх написанні помилки.

Интернет Россия
У ЄС дали кілька порад з визначення прокремлівських інтернет-тролів
iteranet.ru
Представництво Європейського союзу в Україні оприлюднила відеоінструкцію з розпізнання прокремлівських провокаторів, діючих в соцмережах та на популярних форумах.

Згідно представленому відео, "троля" можна розпізнати за такими ознаками, як коментарі, довші за чотири рядки; коментарі, що виходять за рамки контексту, відкрита агресивність та ворожість, а також наявність граматичних помилок.

Читайте також: Європарламент прийняв резолюцію про протидію російській пропаганді

"Ідентифікація троля", при цьому, є лише першим кроком у протидії провокаціям. Після ідентифікації, провокаторів пропонується вивчити, відмітити, а потім – ігнорувати.

Раніше Washington post писало, що в Литві з'явилася неофіційна інтернет-армія "ельфів", які намагаються протистояти поширенню ненависті і проросійської дезінформації.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги ідентифікація провокація інтернет
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини