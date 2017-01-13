В ЄС підготували інструкцію з розпізнання кремлівських мережевих провокаторів

Наголошується, що "тролі" пишуть коментарі довші за чотири рядки та допускають при їх написанні помилки.
Згідно представленому відео, "троля" можна розпізнати за такими ознаками, як коментарі, довші за чотири рядки; коментарі, що виходять за рамки контексту, відкрита агресивність та ворожість, а також наявність граматичних помилок.
"Ідентифікація троля", при цьому, є лише першим кроком у протидії провокаціям. Після ідентифікації, провокаторів пропонується вивчити, відмітити, а потім – ігнорувати.
Раніше Washington post писало, що в Литві з'явилася неофіційна інтернет-армія "ельфів", які намагаються протистояти поширенню ненависті і проросійської дезінформації.DT.UA