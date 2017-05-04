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В Україні сьогодні розпочнеться заочний суд над Януковичем

4 травня в 07:55

Судити екс-президента будуть в Оболонському суді Києва.

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Януковича судитимуть вже сьогодні
ТАСС
Сьогодні, 4 травня, в Оболонському суді Києва розпочнеться судовий процес за звинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича.

Суд буде заочним, стало відомо з відеозвернення Генерального прокурора України Юрія Луценка, який пообіцяв, що процес не буде перетворений на політичну розправу.

"Це не буде процесом помсти, тому що ми потребуємо справедливості, і нехай торжествує закон", - сказав Луценко.

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Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

 

 

За матеріалами: DT.UA
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