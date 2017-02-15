В "Опоблоці" назвали "погрози" Луценка Новинському та Шуфричу порушенням резолюції ПАРЄ

У партії заяви керівника ГПУ визнали проявом "політичних репресій" в Україні.

В "Оппблоці" турбуються про Новінського й Шуфрича Опозиційний блок

Політична партія "Опозиційний блок" звернулася до міжнародних організацій, зокрема, до Парламентської Асамблеї Ради Європи із закликом "вимагати припинення політичних репресій в Україні" у зв'язку з недавніми заявами генерального прокурора Юрій Луценко на адресу депутатівта Нестора Шуфрича.

"Опозиційний блок" протестує проти загроз генерального прокурора Луценка на адресу депутатів нашої фракції Вадима Новинського і Нестора Шуфрича. Ми звертаємось до посольств демократичних країн і міжнародних організацій із закликом дати оцінку черговому факту політичних репресій проти опозиції та вимагати їх припинення. Ми закликаємо міжнародні організації дати оцінку української влади, що не виконує свої міжнародні зобов'язання, і вимагати припинити політичні репресії в Україні", – сказано в заяві політсили, поширеному в середу, 15 лютого.

У партії нагадали, що ПАРЄ в січневій резолюції "відзначила факт переслідування опозиції в Україні та вимагає від влади припинити політичні репресії".

В "Опоблоці" також заявили про необхідність призупинити членство представників "провладних" фракцій у ПАРЄ до того моменту, поки ця резолюція не буде виконана.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції 15 лютого заявив про готовність направити до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованість по сплаті податків в сумі від 40 до 60 мільйонів гривень. Серед цих депутатів був названий член парламентської фракції "Оппблока" Нестор Шуфрич.

Крім того, Луценко анонсував повідомлення про підозру Новинському в найближчі місяці у справі про спроби отруєння покійного митрополита УПЦ Володимира.

Нагадаємо, 8 грудня, заслухавши доповідь генпрокурора України Юрія Луценка, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з депутата України фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Перед голосуванням парламентарів генпрокурор Юрій Луценко у своєму виступі заявив, що на даний момент на Новинського є одна підозра, але вручити її депутату неможливо через недоторканість.

Раніше 6 грудня регламентний комітет відмовився визнати подання ГПУ на Новинського законним, мотивованим та обґрунтованим. У той же час комітет зазначив, що подання ініційовано та подано належним чином.

Генпрокуратура підозрює Новинського в тиску на керівництво Української православної церкви Московського патріархату, зокрема – в пособництві незаконному позбавленні волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), організованого екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком та колишнім начальником київської міліції Валерієм Коряком.

Як відомо, під час Революції Гідності Володимир Новинський намагався переконати екс-президента Віктора Януковича не застосовувати силу проти учасників Евромайдана, а також організовував його зустрічі з опозиційними політиками, зокрема, з лідером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.