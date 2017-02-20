В ОБСЄ засудила визнання Росією "документів" ОРДЛО

Дії Кремля ускладнюють реалізацію Мінських домовленостей.
"Рішення визнавати такі "документи", "звичайно ж, фактично означає визнання і тих, хто їх видає", – сказав Заньєр журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки в неділю, 19 лютого, передає "Радіо Свобода".
Генсек ОБСЄ підкреслив, що це крок Росії став кроком назад від і так "дуже далекої мети зупинити війну на Донбасі.
Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорти", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
DT.UA , Радіо Свобода ,