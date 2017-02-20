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В ОБСЄ засудила визнання Росією "документів" ОРДЛО

20 лютого в 02:52

Дії Кремля ускладнюють реалізацію Мінських домовленостей.

генсек ОБСЕ Ламберто Заньер
Заньєр ракритиковал рішення Путіна
ava.md
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що визнання Російською Федерацією "документів" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" ускладнює реалізацію Мінських домовленостей.

"Рішення визнавати такі "документи", "звичайно ж, фактично означає визнання і тих, хто їх видає", – сказав Заньєр журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки в неділю, 19 лютого, передає "Радіо Свобода".

Генсек ОБСЄ підкреслив, що це крок Росії став кроком назад від і так "дуже далекої мети зупинити війну на Донбасі.

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Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорти", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

 

За матеріалами: DT.UA , Радіо Свобода ,
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Теги ДНР ЛНР РФ ОБСЄ документи
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