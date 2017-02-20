В ОБСЄ засудила визнання Росією "документів" ОРДЛО

Дії Кремля ускладнюють реалізацію Мінських домовленостей.

Заньєр ракритиковал рішення Путіна ava.md

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що визнання Російською Федерацієюускладнює реалізацію Мінських домовленостей.

"Рішення визнавати такі "документи", "звичайно ж, фактично означає визнання і тих, хто їх видає", – сказав Заньєр журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки в неділю, 19 лютого, передає "Радіо Свобода".

Генсек ОБСЄ підкреслив, що це крок Росії став кроком назад від і так "дуже далекої мети зупинити війну на Донбасі.

Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорти", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".