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В ОБСЄ анонсували розширення місії в Донбасі

13 січня в 00:59

За словами Курця, ОБСЄ має намір активізувати боротьбу з ісламістським тероризмом.

Себастьян Курц
Курц розповів про пріоритети роботи ОБСЄ
Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про плани розширення місії в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.

"В рамках нашого головування основну увагу буде сфокусовано на тому, щоб підтримувати поточну роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні й надалі розширювати її", – заявив Курц у четвер, 12 січня.

Він також заявив, що не бачить перспектив військового вирішення конфліктов там, де працює ОБСЄ.

Крім того, голова ОБСЄ вказав на необхідність активізації боротьби з тероризмом і радикальним ісламізмом. За словами Курця, військових дій проти "Ісламської держави" в Сирії, Іраку та Лівії недостатньо, а в Європі потрібно вживати додаткових поліцейських і превентивних заходів.

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Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область для обговорення стану імплементації Мінських угод та ситуації в Донбасі.

Під час візиту міністри погодили посилення СММ у зоні АТО.

За матеріалами: Корреспондент.net
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Теги ОБСЄ Курц Клімкін Донбас ОРДЛО АТО
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