В ОБСЄ анонсували розширення місії в Донбасі

За словами Курця, ОБСЄ має намір активізувати боротьбу з ісламістським тероризмом.

Курц розповів про пріоритети роботи ОБСЄ

Головаі міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про плани розширення місії в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях.

"В рамках нашого головування основну увагу буде сфокусовано на тому, щоб підтримувати поточну роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні й надалі розширювати її", – заявив Курц у четвер, 12 січня.

Він також заявив, що не бачить перспектив військового вирішення конфліктов там, де працює ОБСЄ.

Крім того, голова ОБСЄ вказав на необхідність активізації боротьби з тероризмом і радикальним ісламізмом. За словами Курця, військових дій проти "Ісламської держави" в Сирії, Іраку та Лівії недостатньо, а в Європі потрібно вживати додаткових поліцейських і превентивних заходів.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область для обговорення стану імплементації Мінських угод та ситуації в Донбасі.

Під час візиту міністри погодили посилення СММ у зоні АТО.