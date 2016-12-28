В НАЗК повідомили про невикористання двома партіями виділених на них грошей

"Народний фрон" поверне НАЗК майже чотири млн грн, а "Самопоміч" майже два млн грн.

В НАЗК розказали про невикористання двома партіями виділених на них грошей НАЗК / Facebook

Дві політичні партії не використали державні кошти, надані їм на фінансування статутної діяльності, повідомила глава Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак.

"Народний фронт" повертає на рахунки НАЗК, яке є розпорядником бюджетних коштів, 3 923 522, 97 грн. Партія "Самопоміч" не використала 1 866 114, 69 грн. Відповідно, кошти будуть повернені до казначейства", - написала Корчак в Facebook.

Вона додала, що решта політичних партій, які були профінансовані НАЗК державним коштом відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" – "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшка, "ВО "Батьківщина" - витратили все.

Звіти про використання державних коштів партії мають надати до НАЗК вже в лютому наступного року. Разом зі звітами незалежного зовнішнього та внутрішнього аудиту.

Раніше повідомлялось, що НАЗК звернуло увагу політичних партій на подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року.

Раніше повідомлялось, що чотири з шести політичних партій, представлених у Верховній Раді, отримали державне фінансування статутної діяльності в сумі 141 млн 647 тис. грн за III і IV квартал 2016 року.

Як повідомляє НАЗК, державне фінансування отримали "Народний фронт" - 50 млн 272 тис. грн, партія "Блок Петра Порошенка" - 49 млн 543 тис. грн, "Самопоміч" - 24 млн 923 тис. грн, Радикальна партія Олега Ляшка - 16 млн 907 тис. грн.

У проекті держбюджету-2017 на фінансування партій передбачено 442 млн грн.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".