В МЗС заявили про підготовку запровадження візового режиму з РФ

За словами Клімкіна, Україна має контролювати, хто приїжджає з Росії.

Клімкін заявив про підготовку до запровадження візового режиму з Росією

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження"По-перше, звичайно, маємо рухатися в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії в Україну. Але реально давайте чесно собі скажемо: ми маємо війну з Росією на сьогодні. Війну, причому, класичну і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, як ми будемо в подальшому запроваджувати візовий режим", - сказав Клімкін, передає УНІАН

Він також додав, що візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами.

Як повідомлялося, питання про введення візового режиму в черговий раз було піднято 3 жовтня після арешту в Москві журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, якого спецслужби РФ звинуватили в шпигунстві.

Президент України Петро Порошенко заявив, що питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.