В Черкаській обласній раді сталася бійка

Причиною бійки став виступ російською мовою.

В облраді б'ються через мову

На сесії Черкаської обласної ради зав'язалася бійка між в. о. директора готелю "Дніпро" Борисом Лебедцовим і головою фракції ВО "Свобода" в обласній раді Юрієм Ботнаром.

Причиною бійки став виступ Лебедцова російською мовою. Депутати почали вимагати від нього говорити українською, однак в. о. директора готелю відповів, що йому зручніше спілкуватися російською, після чого на нього накинувся "свободівець" Юрій Ботнар.

Лебедцова і Ботнара розняли правоохоронці і депутати.

Після зіткнення Лебедцов продовжив зачитувати звіт про роботу підприємства в 2016 році і плани на 2017 рік українською мовою.

В свою чергу Ботнар на своїй сторінці в Facebook заявив, що першим на нього накинувся Лебедцов, а причиною претензій до нього буа не мова виступу, а незаконна передача забудовникові комунальної землі.

Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій вніс у парламент законопроект, який зобов'язує всіх народних депутатів виступати виключно українською мовою.