В адміністрації Порошенка відповіли Пінчуку: Страх і слабкість – погані радники

Стаття Пінчука в The Wall Street Journal з пропозицією піти на компроміси з Росією щодо Криму і Донбасу викликала неоднозначну реакцію в Україні. Заступник глави адміністрації президента України написав відповідь.

В адміністрації президента України відмовилися капітулювати перед Росією на умовах Пінчука Сайт президента України

Видання The Wall Street Journal опублікувало статтю заступника глави адміністрації президента України, в якій окреслюються "червоні лінії", за які не можна виходити в переговорах з приводу окупованих Росією українських територій.

Єлісєєв погоджується з "благородним закликом" Пінчука встановити мир в Донбасі, проте відкидає запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудтья апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив він.

У матеріалі The Wall Street Journal говориться, що Україна завжди виступатиме за рішення на підставі національних інтересів без вказівок агресора. Єлісєєв окреслив "червоні лінії", за які не можна переступати нікому ні зараз, ні в майбутньому.

По-перше, не може бути ніякої відмови від європейської і євроатлантичної інтеграції України. Це означало б відмову від незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і повернення до радянського минулого, що навряд чи вітав навіть пан Пінчук. "Відмова від європейської інтеграції означала б політичне самогубство для будь-якого політика в Україні, особливо після Революції гідність з її вимогою модернізації і реформ", - підкреслив Єлісєєв.

По-друге, не можна торгувати українськими територіями, будь то Крим чи Донбас. Вони належать Україні, що визнана ООН, і не можуть бути предметом компромісу для миру з Росією.

По-третє, не можна проводити вибори в умовах, коли російський чобіт топче землю Донбасу. Кремль хотів би узаконити свою окупацію і гібридні маріонеткові режими в Донбасі руками українців, але не можна потрапляти в цю пастку, зазначив заступник глави адміністрації президента України.

"Компроміси на умовах Росії - неправильна політика для встановлення миру в Україні", - констатував Єлісєєв..

29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонується тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.