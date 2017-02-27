Україна повинна жорстко заявити про "червону лінію" в переговорах щодо припинення агресії РФ - Чубаров

Чітка позиція Києва щодо відновлення територіальної цілісності країни позбавить партнерів по переговорах можливості шукати взаємодії з Москвою за рахунок інтересів України.
Коментар політика наводиться в статті Валентини Самар для DT.UA. За його словами, три роки з початку російської агресії проти України, в ході якої буkj окуповано Крим та частину Донбасу, продемонстрували абсолютну безперспективність усіх відомих варіантів вирішення глобальної кризи, які ігнорують тему деокупації Кримського півострова.
З точки зору Чубарова, Мінські протоколи, а потім і Мінські угоди, сприяли виникненню очікувань на ще більшу поступливість Києва в переговорах з РФ.
"У ситуації, коли ілюзорність Мінських угод стала очевидною для всіх сторін, Україна має відкрито, голосно й жорстко заявити про "червону лінію", переступити яку не буде дозволено нікому й за жодних обставин. У тому числі й українському політикуму: привіт Пінчуку, Філіпчуку й Артеменку. При цьому, як бачимо, запропоноване позначення "червоної лінії" у вигляді формули "відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь" повністю відповідає всім загальновідомим нормам міжнародного права і принципам, проголошеним ООН", – підкреслює глава Меджлісу.
За його словами, подібний підхід дозволить: а) виключити для партнерів по переговорах можливість на догоду своїм інтересам шукати зближення з Москвою за рахунок українських інтересів; б) позбавити Кремль ілюзій з приводу того, що йому вдасться легалізувати анексію Криму; в) забезпечити мобілізацію українського суспільства.
Докладніше про необхідність вироблення Києвом чітких рамок у переговорах з деокупації Криму і Донбасу читайте в статті Валентини Самар "За "червоною лінією" землі немає" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA