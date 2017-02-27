Україна повинна жорстко заявити про "червону лінію" в переговорах щодо припинення агресії РФ - Чубаров

Чітка позиція Києва щодо відновлення територіальної цілісності країни позбавить партнерів по переговорах можливості шукати взаємодії з Москвою за рахунок інтересів України.

Чубаров розповів, як Україна повинна будувати переговори щодо врегулювання конфлікту з Росією e.kryzhanivsky / Depositphotos

Українська сторона повинна зробити формулу обов'язкового відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах "червоною лінією" у переговорах з врегулювання конфлікту з Росією, вважає лідер Меджлісу кримськотатарського народу

Коментар політика наводиться в статті Валентини Самар для DT.UA. За його словами, три роки з початку російської агресії проти України, в ході якої буkj окуповано Крим та частину Донбасу, продемонстрували абсолютну безперспективність усіх відомих варіантів вирішення глобальної кризи, які ігнорують тему деокупації Кримського півострова.

З точки зору Чубарова, Мінські протоколи, а потім і Мінські угоди, сприяли виникненню очікувань на ще більшу поступливість Києва в переговорах з РФ.

"У ситуації, коли ілюзорність Мінських угод стала очевидною для всіх сторін, Україна має відкрито, голосно й жорстко заявити про "червону лінію", переступити яку не буде дозволено нікому й за жодних обставин. У тому числі й українському політикуму: привіт Пінчуку, Філіпчуку й Артеменку. При цьому, як бачимо, запропоноване позначення "червоної лінії" у вигляді формули "відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь" повністю відповідає всім загальновідомим нормам міжнародного права і принципам, проголошеним ООН", – підкреслює глава Меджлісу.

За його словами, подібний підхід дозволить: а) виключити для партнерів по переговорах можливість на догоду своїм інтересам шукати зближення з Москвою за рахунок українських інтересів; б) позбавити Кремль ілюзій з приводу того, що йому вдасться легалізувати анексію Криму; в) забезпечити мобілізацію українського суспільства.

Докладніше про необхідність вироблення Києвом чітких рамок у переговорах з деокупації Криму і Донбасу читайте в статті Валентини Самар "За "червоною лінією" землі немає" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".