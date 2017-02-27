Українці самі розберуться, як повернути Донбас до мирного життя – Порошенко

Після виведення російських окупаційних військ українці самі вирішать, як реінтегрувати Донбас, впевнений Порошенко.
"І я як президент, і більшість українського народу хочемо одного - миру, щоб не було війни, щоб російський агресор забрався з окупованих територій, забрав свої війська і зброю, а ми, українці, самі розберемося, яким чином нам забезпечити реінтеграцію Донбасу в мирне життя в Україні", - сказав президент у ході робочої поїздки в Дніпро.
Порошенко розкритикував політиків, які використовують різні політичні акції для просування ідеї відмови від Донбасу.
"Я їх запитую: а ви ці території збирали, щоб так ними розкидатися? Ви розумієте, що там живуть українці?" - сказав президент.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей як до заручників. Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,