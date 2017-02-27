Українці самі розберуться, як повернути Донбас до мирного життя – Порошенко

Після виведення російських окупаційних військ українці самі вирішать, як реінтегрувати Донбас, впевнений Порошенко.

Порошенко попросив політиків не розкидатися територіями Сайт президента України

Президент Українизнову заявив, що категорично відкидає ідею відмови від Донбасу.

"І я як президент, і більшість українського народу хочемо одного - миру, щоб не було війни, щоб російський агресор забрався з окупованих територій, забрав свої війська і зброю, а ми, українці, самі розберемося, яким чином нам забезпечити реінтеграцію Донбасу в мирне життя в Україні", - сказав президент у ході робочої поїздки в Дніпро.

Порошенко розкритикував політиків, які використовують різні політичні акції для просування ідеї відмови від Донбасу.

"Я їх запитую: а ви ці території збирали, щоб так ними розкидатися? Ви розумієте, що там живуть українці?" - сказав президент.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей як до заручників. Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.