Україна запропонувала Ізраїлю припинити роздмухувати антиукраїнську істерію - ЗМІ

Голосування України за резолюцію з закликом припинити будівництво ізраїльських поселень в Палестині викликало напруженість у двосторонніх відносинах.

Посла Ізраїлю викликали в МЗС України Андрея Товстыженко, ZN.UA

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в МЗС.

"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра в Ізраїль", - розповіло джерело.

Згідно з інформацією, в ході зустрічі українська сторона виступила з закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію".

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через голосування України в Раді безпеки ООН.

За даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.