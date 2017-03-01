Україна вимагатиме посилення санкцій проти ініціаторів "націоналізації" підприємств у ОРДЛО – Порошенко

Президент вказав на факти порушення Росією Мінських домовленостей.
"У мене буде окреме прохання: щоб ті, хто вступить у так звану власність конфіскованих активів, – щоб до них ми обов'язково спільно застосували санкції за порушення міжнародного й українського законодавства", – заявив президент на зустрічі з міністрами закордонних справ Великобританії та Польщі Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським у середу, 1 березня.
Порошенко висловив впевненість, що скоординовані дії світової спільноти у цьому напрямку будуть ефективними.
Український президент зазначив, що визнання Росією "документів" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", включення окупованих територій до "рубльової зони", прямі вливання з бюджету РФ і конфіскація українських підприємств в ОРДЛО є свідченням російської окупації цих територій.
"Це абсолютно чітке підтвердження факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону неконтрольованого ділянки військами РФ", – підкреслив Порошенко.
Глава держави поклав на Кремль повну відповідальність за порушення Мінських домовленостей: зрив режиму тиші, загибель українських військовослужбовців і цивільних осіб, утримання заручників.
Нагадаємо,
27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. "На підприємствах з українською юрисдикцією в "ДНР" з нуля годин 1 березня вводиться зовнішнє державне управління", - повідомило джерело в "раді міністрів" самопроголошеної республіки. У "ЛНР" цю інформацію підтвердили. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.DT.UA