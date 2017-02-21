Україна відмовилася визнати псевдореферендум в окупованому Карабасі

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану.

Україна послідовно виступає проти російських окупантів Википедия

Так званий "конституційний референдум" на територіїє порушенням Конституції Азербайджану та міжнародного права і не має правових наслідків, заявила речник МЗС України Мар'яна Беца/

"Україна не визнає так званий "конституційний референдум", який відбувся 20 лютого 2017 року на території Нагірного Карабаху Азербайджанської Республіки, і вважає його нелегітимним", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Беца підкреслила, що "позиція України щодо нагірно-карабахського конфлікту залишається незмінною і полягає в безумовній підтримці суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану – були окуповані арміями Росії та Вірменії на початку 1990-х. Зараз у самій Вірменії перебувають російські війська.