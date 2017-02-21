Україна в якості голови РБ ООН відмовилася прийняти офіційну заяву щодо смерті Чуркіна

Рада безпеки ООН не стала випускати у зв'язку зі смертю російського представника жодних документів, обмежившись висловленням співчуття для преси.

Україна в ООН не стала приймати офіційної заяви щодо смерті Чуркіна

Українська делегація, якавпродовж лютого, не дала згоди на прийняття офіційної заяви з нагоди смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, заявив заступник голови російського МЗС Геннадій Гатілов.

"Смерть Чуркіна була сприйнята в оонівських колах з великим сумом, і Рада Безпеки відреагувала на це спеціальною заявою для преси. Шкода, звичайно, що деякі наші партнери, насамперед українські колеги, головуючі в цьому місяці в Раді Безпеки, не змогли переступити через свої політичні позиції і не дали згоди на прийняття офіційної заяви голови Ради Безпеки ООН у вигляді відповідного документу, обмежившись лише усним виразом співчуття для преси", - цитують заяву дипломата російські ЗМІ.

Речник МЗС РФ Марія Захарова у зв'язку з цим виступила з різкою критикою української влади.

"У цьому вся нинішня українська "влада": нічого доброго робити не можуть, тільки все псують, в тому числі й собі", – написала вона в Facebook.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

Члени Ради Безпеки ООН у зв'язку з цим висловили співчуття родині дипломата, уряду та народу Російської Федерації.