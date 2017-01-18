Україна повинна вводити державне медстрахування - Гройсман

За словами прем'єр-міністра, кожен українець має знати, що застрахований.

Гройсман заявив про необхідність вводити державне медстрахування Василь Артюшенко, DT.UA

Під час засідання Кабміну прем'єр-міністра Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна вводити державне медичне страхування.

"Нам треба вводити державне медичне страхування для українських громадян. Щоб кожна людина знала, що вона застрахований державою", - сказав Гройсман сьогодні, 18 січня, передає УНН.

У вересні заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив, що система державного медичного страхування має запрацювати в Україні до 2017 року.

Як писало DT.UA існування обов'язкового медичного страхування давно передбачено на рівні законодавства, але до цих пір не зроблені якісь кроки для його практичного впровадження. Відсутність диверсифікації публічних джерел фінансування є головною причиною хронічного недофінансування сфери охорони здоров'я. У багатьох країнах Європи за допомогою програм обов'язкового медичного страхування фінансується більше половини всіх витрат на охорону здоров'я: у Німеччині, Франції, Нідерландах, Чехії, Хорватії — близько трьох четвертих, в Бельгії, Естонії, Румунії — близько двох третіх, в Литві, Угорщині, Польщі — 55-60%.