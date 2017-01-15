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Україна перевірить військову діяльність Росії в рамках Віденської угоди

15 січня в 10:56

Інспекція проводитиметься на військових об'єктах Ростовської області з 16 по 19 січня.

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Українські військові проведуть перевірки в РФ
Полк "Азов"/Facebook
Російська сторона дозволила Україні перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області в рамках Віденської угоди 2011 року. Про відповідне рішенні повідомив начальник російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков.

"Україна запросила Російську Федерацію про проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки", - зазаначив Рижков.

Проведення української перевірки в російських військових частинах заплановано на 16-19 січня.

Рішення російських чиновників продиктоване загальноєвропейською архітектурою безпеки, яка включає в себе, зокрема, низку угод про роззброєння, контроль над озброєнням та заходи довіри у військовій області.

Зокрема, Віденський документ 2011 року передбачає обмін даними про військові сили, планування і бюджети. Також країни ОБСЄ обмінюються інформацією про певні види військової діяльності та проводять інспекції.

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Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.

Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Росія Україна угода перевірки
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