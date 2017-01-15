Україна перевірить військову діяльність Росії в рамках Віденської угоди

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Інспекція проводитиметься на військових об'єктах Ростовської області з 16 по 19 січня.

Українські військові проведуть перевірки в РФ Полк "Азов"/Facebook

Російська сторона дозволила Україні перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області в рамках2011 року. Про відповідне рішенні повідомив начальник російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков.

"Україна запросила Російську Федерацію про проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки", - зазаначив Рижков.

Проведення української перевірки в російських військових частинах заплановано на 16-19 січня.

Рішення російських чиновників продиктоване загальноєвропейською архітектурою безпеки, яка включає в себе, зокрема, низку угод про роззброєння, контроль над озброєнням та заходи довіри у військовій області.

Зокрема, Віденський документ 2011 року передбачає обмін даними про військові сили, планування і бюджети. Також країни ОБСЄ обмінюються інформацією про певні види військової діяльності та проводять інспекції.

Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.

Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.