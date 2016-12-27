Україна не могла утриматися при голосуванні по резолюції РБ ООН по Ізраїлю - МЗС

Україна наполягає на дотриманні норм міжнародного права всіма державами без винятку.

Україна засуджує поселенську активність Ізраїлю на західному березі річки Йордан Василь Артюшенко, DT.UA

Утримавшись при голосуванні за резолюцію Радбезу ООН , що вимагає від Ізраїлю припинити будівництво ізраїльських переселенців на палестинських територіях, Україна вийшла б з "логіки дотримання міжнародного права, до якого апелювала завжди", заявив обраний державний секретар МЗС України, директор департаменту країн Близького Сходу і Африки Андрій Заяць.

"Під час підготовки до цього голосування зважувалися усі можливі варіанти. Було зважено всі "за" і "проти". В результаті керівництвом було прийнято рішення те, яке було реалізоване постійним представником України при ООН – проголосувати "за". Якби ми утрималися, уявімо – 13 країн-членів Радбезу голосують "за", серед них – такі давні і надійні партнери Ізраїлю, як Велика Британія, чи РФ, з якою дуже активні відносини нинішній уряд Ізраїлю підтримує – що би ми виграли? Безумовно, ізраїльський уряд був би нам вдячний, але те, щоб ми програли – це дуже великий список", - сказав Заяць в ефірі "5 каналу".

Він також підкреслив, що Україна наполягає на дотриманні норм міжнародного права всіма державами без винятку.

"Таким чином (утримавшись при голосуванні – ред.) ми б вийшли з логіки дотримування міжнародного права, до якого ми апелювали завжди, а з часу початку російської агресії ми використовуємо будь-яку можливість… Яким чином би довіряли словам постійного представника України", - підкреслив він.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

У відповідь міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН. В ході зустрічі українська сторона виступила із закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію". "За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - підкреслили в МЗС.