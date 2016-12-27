Україна не могла утриматися при голосуванні по резолюції РБ ООН по Ізраїлю - МЗС

Україна наполягає на дотриманні норм міжнародного права всіма державами без винятку.
"Під час підготовки до цього голосування зважувалися усі можливі варіанти. Було зважено всі "за" і "проти". В результаті керівництвом було прийнято рішення те, яке було реалізоване постійним представником України при ООН – проголосувати "за". Якби ми утрималися, уявімо – 13 країн-членів Радбезу голосують "за", серед них – такі давні і надійні партнери Ізраїлю, як Велика Британія, чи РФ, з якою дуже активні відносини нинішній уряд Ізраїлю підтримує – що би ми виграли? Безумовно, ізраїльський уряд був би нам вдячний, але те, щоб ми програли – це дуже великий список", - сказав Заяць в ефірі "5 каналу".
Він також підкреслив, що Україна наполягає на дотриманні норм міжнародного права всіма державами без винятку.
"Таким чином (утримавшись при голосуванні – ред.) ми б вийшли з логіки дотримування міжнародного права, до якого ми апелювали завжди, а з часу початку російської агресії ми використовуємо будь-яку можливість… Яким чином би довіряли словам постійного представника України", - підкреслив він.
Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.
У відповідь міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН. В ході зустрічі українська сторона виступила із закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію". "За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - підкреслили в МЗС.5 канал